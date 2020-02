Al concorso di Confcommercio Golfo Dianese ‘Vota l’Albero di Natale’ tutte le scolaresche premiate

Grande pubblico per la premiazione del Concorso ‘Vota l’Albero di Natale 2019’. L’iniziativa promossa e organizzata da Confcommercio Golfo Dianese in collaborazione con il Comune era rivolta agli alunni di elementari e medie del comprensorio ed ha richiamato questa mattina nell’aula consiliare alla presenza del sindaco Giacomo Chiappori, dell’assessore Barbara Feltrin e della direttrice didattica si Diano Marina una folla di alunni, genitori e commercianti a testimoniare ancora una volta il successo e la bontà di un progetto legato alla tradizione natalizia. Particolarmente apprezzati i lavori e le decorazioni di tutti i partecipanti al concorso: asilo nido comunale G.Canepa di Diano Marina; scuola elementare Diano Catello; scuola elementare Via Biancheri Diano Marina; scuola elementare Villa Scarsella Diano Marina; scuola elementare di Cervo; scuola media di Diano Marina e Asilo di Cervo.



Il Concorso Vota l’Albero 2019 ha visto al primo posto la scuola primaria di Villa Scarsella davanti alla scuola primaria di via Biancheri. Terze a pari merito la scuola primaria di Cervo e la Media Novaro di Diano Marina. Per tutti i partecipanti premi offerti da Banca d’Alba, Banca Popolare di Novara, Computer Service, Cartoleria Balilla, Cartoleria Ardoino, Negozio Voilà, Pam.



“C’è grande soddisfazione – ha sottolineato il presidente di Confcommercio Golfo Dianese, Franca Weitzenmiller - per la partecipazione, l’entusiasmo e il coinvolgimento che anche quest’anno ha caratterizzato il Concorso Vota l’Albero con la novità plastic free. La nostra associazione ha donato alle scuole gli alberi di Natale vivi che sono poi stati trapiantati presso un’azienda agricola di Stellanello. Si è creato un piccolo bosco che i bambini sanno di aver contribuito a far crescere”.



“Un ringraziamento particolare – ha concluso Franca Weitzenmiller - va al Comune di Diano Marina e ai commercianti che hanno offerto alcuni dei premi ai vincitori. Un grazie anche al sindaco e alla Giunta sempre attenti alle richieste dei bambini. Fondamentale il lavoro delle maestre e degli alunni che hanno realizzato gli addobbi natalizi con le loro decorazioni ottenute da materiale riciclato”.