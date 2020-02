Sanremo: il 26 e 27 febbraio riflettori accesi sulla 3a edizione della 'Master Expo', attesi 80 espositori

Dopo i crescenti successi della “Master Expo”, per gli operatori del settore turistico ed alberghiero, mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio, al Palafiori di Sanremo, si apriranno le porte sulla 3a edizione che si preannuncia ancor più innovativa ed esclusiva. In questa fantastica location si incontreranno le eccellenze del settore ristorativo e hotellerie.

Abbiamo incontrato l'ideatore ed organizzatore di questo evento, Gianfranco Mastrantuono, noto imprenditore matuziano, esperto in forniture alberghiere, per chiedere quali saranno le novità per questa terza edizione.

Cosa si aspetta da questa III° edizione e quali saranno le novità? "Visto il successo dell’anno scorso, ho voluto riproporre con l’aiuto dell’amministrazione comunale, questo terzo evento, che si sta trasformando sempre più in una "Fiera dell’Eccellenza" con l’intento di valorizzare il territorio del ponente ligure, partendo dal suo punto di forza principale: le strutture ricettive del turismo. Ci saranno molte sorprese, tanti eventi dal vivo all'interno proprio dell'Expo, che consiglio proprio di non perdere. Ci sarà un settore di tecnologia, degustazioni locali e oltre ottanta espositori che proporranno servizi e prodotti in esclusiva. Non da ultimo, un evento benefico in favore della Mensa dei Poveri di Sanremo. Insomma, siamo sicuri che sarà un appuntamento unico da non perdere”.

Come si può partecipare? “Per dare una certa esclusività abbiamo deciso di dare un valore al biglietto ma con una sorpresa per chi si iscrive prima. E può farlo sul sito www.masterexpo.it o chiamando il numero verde 800 772924”.