Sanremo: riaprirà tra le 15 e le 16 la statale Aurelia chiusa da ieri all'altezza de 'La Vesca' (Foto)

Riaprirà tra le 15 e le 16, non appena sarà terminato il lavoro degli operai della Riviera Trasporti, la statale Aurelia tra Sanremo e Bussana, nella zona de ‘La Vesca’, all’altezza di via Duca D’Aosta.

La strada, lo ricordiamo, è stata chiusa a causa del pericolo che insisteva, sia sull’Aurelia che sulla sottostante ciclabile, per i pini marittimi spazzati dalla forza del vento. I pompieri hanno lavorato per tutta la giornata di ieri, fino alle 17, lasciando poi campo libero alla Riviera Trasporti che, seppur lavorando anche nel corso delle ore serali, non riuscirà a ripristinare la linea filoviaria prima del primo pomeriggio.

Ieri era stata data come di possibile riapertura mezzogiorno di oggi ma, qualche lieve ritardo nel ripristino della linea, ha costretto a differire di qualche ora. Al momento non c’è ancora un orario preciso ma l’Aurelia dovrebbe tornare percorribile tra le 15 e le. Nel tardo pomeriggio di ieri, invece, dopo la fine lavori dei Vigili del Fuoco, è stata invece riaperta la pista ciclabile

Qualche limitato disagio lo ha subito il traffico, visto che il transito è stato interrotto tra Valle Armea e San Martino, con gli agenti della Municipale, insieme ai Volontari della Protezione Civile e dei Rangers d’Italia, che indirizzano però i residenti e chi si deve recare nelle zone di corso Mazzini, via Val D’Olivi, Poggio e Ceriana.