E’ stata riaperta alle 18.30 l’Aurelia in località ‘La Vesca’. Il lavoro della Riviera Trasporti per ripristinare la linea filoviaria è infatti durato più del dovuto e, purtroppo, le previsioni di ieri per riaprire alle 12 non sono state rispettate.

Ora la statale è nuovamente aperta dopo circa 36 ore dalla chiusura, dovuta ai pericoli di caduta dei rami dai pini marittimi che, tra l’altro, avevano divelto proprio la linea ferroviaria.