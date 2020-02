Sanremo: incendio al tetto di un capannone in via Duca D'Aosta, è stato un mozzicone fatto volare dal vento

E’ stato quasi sicuramente un mozzicone di sigaretta, fatto volare dal vento sul tetto della struttura, a provocare questa notte l’incendio che ha parzialmente distrutto la copertura di un capannone utilizzato come ricovero attrezzi in via Duca D’Aosta a Sanremo.

Sul posto, lo ricordiamo, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, che hanno spento le fiamme in poco più di un’ora, circoscrivendole a parte del tetto. Fortunatamente non si sono registrati danni agli attrezzi custoditi all’interno.