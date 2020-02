Un piccolo capannone, adibito a ricovero attrezzi, è stato parzialmente distrutto da un incendio, stanotte poco dopo l24 in via Duca D’Aosta a Sanremo, la strada che unisce la via Aurelia alla frazione di Poggio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento matuziano, che hanno lavorato poco più di un’ora per avere ragione delle fiamme e per bonificare l’area. Ora dovranno essere stabilite le cause del rogo.