Ventimiglia: importante lavoro di pulizia dei locali e degli impianti per la 'Pasta Fresca Morena' (Foto)

Pasta Fresca Morena è da sinonimo di qualità e attenzione verso il pubblico. Proprio per questo ha fatto intervenire l’azienda ‘Proj3Ct’ per un importante intervento di pulizia dei locali.

“Si sente parlare spesso di igiene e proliferazione batterica nel settore alimentare – sottolinea Ramon Bruno in veste di titolare della nota azienda familiare da oltre 50 anni - soprattutto nei frigoriferi ma anche negli ambienti interni ed esterni e mai come in questo momento storico il grande pubblico osserva e presta attenzione a tutto ciò che riguarda la qualità della vita, la provenienza dei prodotti acquistati e l'igiene nel settore del fresco”.

Proprio per questo motivo, l'azienda, che da sempre investe in qualità e ricerca, ha il piacere di esporsi con orgoglio mostrando con quale attenzione svolge accuratamente quei lavori di pulizia e sanificazione in modo sistematico e programmato. “Vogliamo garantire il massimo a tutti i nostri clienti - conclude Ramon Bruno e siamo orgogliosi di seguire una linea di qualità e costante ricerca. Per questo ringraziamo la società Proj3CT Luciano Alpa per il prezioso lavoro svolto”.