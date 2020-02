Sanremo: piazza Colombo verso il ritorno alla normalità dopo il 70° Festival, prima del weekend la riapertura al traffico (Foto e Video)

Le immagini dei lavori in piazza Colombo

Sono ancora negli occhi di tutti le immagini del 70° Festival di Sanremo con la prima storica uscita sul palco di piazza Colombo. Un evento che, oltre a essere epocale per la città, ha anche fatto registrare il picco di share della prima puntata. Ora, però, è il momento del ritorno alla normalità.

Da giorni in piazza Colombo sono al lavoro gli operai del Gruppo Eventi per smontare la struttura che ha ospitato i live di fronte a oltre 2 mila persone, numeri importanti per il centro di Sanremo.

Stando ai dati forniti dagli organizzatori, pare che i lavori di eliminazione del palco possano durare fino al weekend con la possibilità di riapertura al traffico proprio tra venerdì e sabato. E poi il centro di Sanremo tornerà come tutti i giorni, come prima di quel 70° Festival che ha segnato un nuovo importante passo avanti nella storia della manifestazione e della città che la ospita.