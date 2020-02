Nuovo aumento delle sigarette in Francia: con le Marlboro a 10 euro si prevedono 'assalti' ai tabacchini italiani al confine

Si preannunciano affari sempre più d’oro per i tabacchini di Ventimiglia e dell’intero confine con la Francia. Dal 1° marzo, infatti, il prezzo delle sigarette in territorio transalpino aumenterà ancora.

Ma, quello che salta più all’occhio è il prezzo delle bionde più vendute in Francia, le Marlboro, che raggiungeranno la cifra di 10 euro al pacchetto. La decisione del governo francese, di aumentare le tasse sulle sigarette, vuole anche dare una ulteriore sferzata alla riduzione del fumo. Le accise sulle sigarette prevedono dal 1° marzo un aumento di 50 centesimi ma, per il prossimo novembre, è previsto un ulteriore innalzamento.

Attualmente le Marlboro costano 9,30 euro e, quindi, l’aumento sarà di 70 centesimi mentre le Winston costeranno 9,60, con un innalzamento di 60. Saranno 70 centesimi in più, invece, per un altro marchio molto conosciuto, Camel che passeranno a 9,80. Da evidenziare che il pacchetto di Marlboro non sarà comunque il più costoso in terra francese, visto che le conosciutissime Gauloises sono già aumentate a 10,60 euro e le Brown Gypsies a 11.

Un aumento che, se da una parte hanno già garantito in Francia un calo delle vendite del 9,32% nel 2018 e del 7,2% l'anno scorso, porteranno sicuramente i più accaniti fumatori della Costa Azzurra, a venire in Italia per comprare le sigarette e fare scorta nei tabacchini italiani. Nel nostro paese le sigarette costano circa 5 euro a pacchetto con le Marlboro che vengono vendute a 5,50. Per i francesi, quindi, spendono circa la metà rispetto ai tabacchini transalpini.