Imperia: con la formula dell'apericena, torna la rassegna "Il Parasio si tinge di giallo" (foto e video)

Torna ‘Il Parasio si tinge di giallo’ la rassegna letteraria giunta alla seconda edizione, organizzata dal circolo dell’antico quartiere sulle alture di Porto Maurizio.



Sei gli appuntamenti, con una novità: la formula della presentazione dei libri con apericene che si terranno sia al Parasio, all’osteria ‘Olio Grosso’, che al caffè ‘Pepito’ di via Cascione. Un'idea nata con la volontà di unire le forze per garantire eventi in tutta la zona storica di Porto Maurizio.







“E’ la seconda edizione, - spiega la vice presidente del circolo Parasio Silvia Gazzano - l’anno è scorso è stato un successo sia come pubblico che come autori che hanno voluto partecipare ed essere presenti con noi per presentare i loro lavori. La seconda edizione ha alcune novità: principalmente le location che non saranno più la sede del nostro circolo, bensì dei locali dove fare un’apericena insieme, in locali sia del centro di Porto Maurizio, sia del nostro borgo storico. Un aperitivo allungato, un momento conviviale insieme alla presentazione di questi volumi, sono sei romanzi, quindi sei storie, una diversa dall’altra, ma con in comune l’ambientazione nei nostri paraggi, nei territori che ci sono familiari, a parte qualche excursus verso la Lombardia e la Calabria, che vedremo di volta in volta, quindi autori che ci hanno fatto l’onore di venirci a trovare da un pochino più lontano, e soprattutto non sarà più a cadenza settimanale, ma bensì bisettimanale. Varie tematiche, anche molto interessanti che saranno motivo di riflessioni, al di là dei misteri che saranno da dipanare. Tutte le informazioni di cui le persone hanno bisogno saranno presenti sui nostri social: Facebook e Instagram. Vi aspettiamo numerosi, pronti sia a mangiare che a indagare”.



Il primo appuntamento è sabato 15 febbraio al caffè Pepito con la presentazione de “Le sigarette del manager”, di Bruno Morchio.



Si prosegue domenica 1 marzo all’osteria Olio Grosso con “Nero” di Marco Terrone.



Il terzo incontro sarà domenica 15 marzo all’osteria Olio Grosso con “Ore contate” di Davide Bergo.



Prosegue la rassegna sabato 28 marzo al caffè Pepito con “La ragazza che sorrideva sempre” di Alessandro Reali.



Penultimo appuntamento domenica 5 aprile all’osteria “Olio Grosso” con “I giorni del lupo”.



Chiude la rassegna domenica 19 aprile all’osteria Olio Grosso, “Horror chef” di Francesco Basso.



Tutti gli appuntamenti saranno alle 17.



Per info:



0183 63866 – parasioculturamail.com – circoloparasio.blogspot.com, oltre alle pagine Facebook e Instagram Circolo Parasio.