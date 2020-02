Festival di Sanremo: su Spotify ed iTunes, Diodato mette d'accordo tutti ma a sorpresa c'è il balzo in avanti di Elettra Lamborghini

La vittoria di Diodato al 70° Festival di Sanremo sembra mettere d’accordo proprio tutti. Infatti troviamo una conferma anche nelle classifiche di Spotify per gli ascolti con oltre 789mila riproduzioni e di vendita su iTunes Store.



I primi cambiamenti rispetto alla classifica ufficiale della kermesse canora matuziana li troviamo però già alla seconda posizione del podio. Su Spotify, Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari conquista una posizione, salendo al secondo posto, con 630mila riproduzioni e scalzando Francesco Gabbani con la sua Viceversa che scende al terzo posto con 536mila ascolti. Discorso diverso invece, su iTunes Store, Francesco Gabbani difende la sua seconda posizione mentre i Pinguini Tattici Nucleari arrivano al quinto posto.



Allora chi conquista la terza posizione sul principale store di vendita online di musica? Achille Lauro con la sua Me ne Frego. Il cantante che ha stupito tutti per le sue performance artistiche con costumi che omaggiavano arte e storia tallona Gabbani al terzo posto su Spotify, dove li separano poco meno di 2mila riproduzioni. Nella classifica del Festival non era riuscito ad andare oltre l'8° posto.



Abbiamo invece un colpo di scena scendendo di qualche posizione. Elettra Lamborghini con ‘Musica (e il resto scompare) dalla 21ª posizione ufficiale al Festival, scala la classifica arrivando al 6° posto su Spotify e 8° su iTunes Store. Una conferma del fatto che a volte arrivare in fondo alla classifica di Sanremo non vuol necessariamente dire che la canzone non andrà