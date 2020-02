Attualità |

'2 ciapetti con Federico on the road' con l'ex direttore Rai Pier Luigi Celli: "In Italia c'è un problema di leadership" (Video)

L'ex direttore generale della Rai (dal 1998 al 2001) e manager ai vertici di aziende come Eni, Omnitel, Olivetti ed Enel, è intervenuto ai Martedì Letterari del casinò di Sanremo.

"In Italia c'è un problema di leadership". A dichiararlo, ospite di '2 ciapetti con Federico on the road', è Pier Luigi Celli ex direttore generale della Rai dal 1998 al 2001 e manager ai vertici di aziende come Eni, Omnitel, Olivetti ed Enel. Celli è intervenuto ai Martedì Letterari del casinò di Sanremo per presentare il suo libro 'Il potere, la carriera, la vita' edito da Chiarelettere. "Il peggior errore di chi ha potere - ha detto - è quello di pensare di essere eterno. Questo vale anche per la politica, anzi molto spesso la politica è la parte deteriore del management. Oggi in Italia c'è un evidente problema di ladership. Siamo messi così male proprio perché non ci sono veri leader".

Redazione

