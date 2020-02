Enpa di Sanremo: il cagnolino Leo aspetta di essere adottato

Ciao a tutti mi chiamo Leo ho circa un anno sono buono, simpatico, giocondo e festaiolo chiedete di me ai volontari del rifugio vi daranno tutte le informazioni per potermi adottare.

Vi aspetto numerosi venite a conoscermi ho tanta voglia di avere una nuova famiglia dove poter vivere per sempre.



Il Rifugio Enpa di Sanremo, in Strada San Pietro 96 è aperto dal lunedì al sabato pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.30. Domenica e festivi chiuso. Potete telefonare al numero 0184 575000.