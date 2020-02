Vi presentiamo la nuova arrivata, si chiama Lea ed è un meticcio di taglia piccola di circa 9 anni. Lea è dolcissima, giocherellona e non tira al guinzaglio. Ama stare in compagnia e ricevere coccole! Come tutti i nostri ospiti Lea cerca una famiglia che la ami e la consideri parte integrante di essa. Venite a conoscere questo muso al canile ‘’Gli Ulivi’’ di Chiusavecchia (Imperia), Lea vi sta aspettando. Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Simonetta +39 347 741 5547