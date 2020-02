Ventimiglia: consiglio comunale movimentato ieri sera sulla costruzione delle case popolari di Seglia

Consiglio comunale movimentato, ieri sera a Ventimiglia, in particolare sul ‘caso’ delle case popolari di Seglia, per le quali da tempo i residenti della zona hanno sollevato perplessità ed hanno raccolto le firme, mediante una petizione popolare.

Dure accuse sono volate dall’una e dall’altra parte per la delibera del 2015 che autorizzava la costruzione degli alloggi popolari. Alla fine è stata approvata una mozione della maggioranza (con il voto del Consigliere Ballestra) che mira a sospendere la pratica, in attesa delle valutazioni sul caso. Saltata la possibilità di votare una mozione comune.

In questi ultimi giorni il comitato 'Magliocca-Gagliardi' (a cui hanno aderito inoltre numerose attività commerciali del centro) ha raccolto circa 500 firme per chiede di non realizzare le abitazioni popolari a Seglia.