Elezioni regionali: il PD studia la lista, tra i nomi che circolano quelli di Pireri e Gorlero. In due per un posto ?

Mentre il centrodestra ha mosso già da tempo i suoi passi in vista delle elezioni regionali, sul fronte opposto i movimenti sono iniziati solo in una fase successiva ed anzi c’è chi chiede che si dia un’accelerata per non concedere troppo vantaggio agli avversari.

Ieri il capogruppo in consiglio regionale del Partito Democratico Giovanni Lunardon, intervistato da Sanremonews a margine di un incontro a Sanremo sulle pubbliche assistenze, ha chiesto chiarezza al Movimento 5 Stelle che non si è ancora espresso in merito ad una possibile alleanza in Liguria in linea con quella nazionale.

E il PD ? Un primo risultato è stato quello di riunire le forze del centrosinistra, ma ora si apre la partita dei candidati. Ancora aperta quella del presidente, che si giocherà su altri tavoli in sedi genovesi, mentre per coloro che si presenteranno in lista come consiglieri sono iniziati i primi confronti.

In pole position viene indicato l’ex sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano, si cercano ora gli altri possibili componenti della lista. Un nome che circola, anche se nessuno ne parla apertamente, è quello dell’assessore sanremese Costanza Pireri, già vicesindaco nel primo mandato Biancheri. Impegnata con deleghe legate al sociale, potrebbe intercettare il voto della zona sanremese ma non solo e andrebbe a risolvere la questione “quota rosa”. In corsa però ci potrebbe essere un altro matuziano, Andrea Gorlero, con alle spalle numerose esperienze amministrative che potrebbe essere l’uomo sulla città.

I bene informati si lasciano poi scappare altri nomi come quelli del presidente della Provincia di Imperia Domenico Abbo, del presidente della Riviera Trasporti Riccardo Giordano e del membro della segreteria regionale Giuseppe De Bonis.

Tutto è aperto e tutto è ancora modificabile, non si esclude infatti che alla fine venga tirato fuori un nome nuovo per ora tenuto sotto stretto riserbo…