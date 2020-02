Elezioni Regionali: dal PD l'ultimatum al M5S, Lunardon “Decidano da che parte stare, rimanere nel mezzo sarà come dare una mano a Toti” (Video)

Mentre la coalizione di centrodestra ha già iniziato ad tempo la sua corsa in vista delle imminenti elezioni regionali, il Partito Democratico e l'intera area di centrosinistra deve ancora svelare le proprie carte. In mezzo un MoVimento 5 Stelle che temporeggia e ancora non conferma e non smentisce un'eventuale alleanza sulla scia di quella nazionale.

Ieri sera a Sanremo, a margine dell'incontro sul futuro delle pubbliche assistenze, è intervenuto il capogruppo 'dem' in Regione Giovanni Lunardon che, senza mezzi termini, ha lanciato l'ultimatum al M5S: “Abbiamo lavorato per unire il centrosinistra che si presenterà compatto, al MoVimento chiediamo di scegliere da che parte stare, se staranno in mezzo daranno una mano a Toti. Oggi, ancora una volta, hanno deciso di non decidere”.

L'intervista a Giovanni Lunardon