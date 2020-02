Sanremo: domani pomeriggio al Museo Civico di Palazzo Nota la presentazione di 'Le banche di Sanremo'

Domani alle 16, alla sala conferenze del Museo Civico di Palazzo Nota e nell'ambito del ciclo di incontri a cura della sezione di Sanremo dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, verrà presentato il volume ‘Le banche a Sanremo’ di Alberto Politi, cultore del patrimonio storico della città.

Il volume è un viaggio alla scoperta degli Istituti di Credito, di alcuni dei quali è rimasto solo il ricordo, a partire dai primi quattro aperti nella seconda metà dell'ottocento in relazione all'arrivo dei numerosi e facoltosi turisti stranieri che soggiornavano per lunghi periodi in città, si facevano costruire ville lussuose ed avevano quindi la necessità di depositare il denaro, fino ad arrivare ai giorni nostri e alle banche ancora in funzione. A corredo del testo vi è un interessante apparato fotografico, con immagini storiche degli edifici, dei personaggi che hanno svolto un ruolo fondamentale in questo campo, basti pensare alla famiglia Asquasciati, delle banconote, monete e titoli di acquisto.

Il volume, edito con il contributo del Lions Club Sanremo Host, è opera di Alberto Politi, da un'idea di Anna Blangetti, con la fondamentale collaborazione di Roberto Colombo, Giacomo Mannisi e con le immagini fornite dallo studio fotografico Moreschi. L'ingresso è gratuito.