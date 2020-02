Sabato prossimo, breve escursione da Taggia al Santuario Nostra Signora di Lampedusa

Sabato 15 febbraio 2020, breve escursione da Taggia al Santuario Nostra Signora di Lampedusa.

ITINERARIO

Dalla piazza centrale di Taggia si raggiunge e si attraversa il ponte antico a sedici arcate.

Per ripide salite e stradine che costeggiano le terrazze coltivate a verde ornamentale si raggiunge il borgo di Castellaro. inondato dai raggi solari, come suggeriva il Dott. Antonio a Lucy nel famoso romanzo di Giovanni Ruffini del 1855. Si prosegue lungo la strada provinciale per raggiungere il Santuario di Nostra Signora di Lampedusa, luogo di devozione e di pellegrinaggio per secoli.

RITROVO: ore 9,00 a Taggia in Piazza Eroi Taggesi (Obelisco)

DURATA: 3 ore - rientro verso le ore 12.30

QUOTA: € 6,00 (gratuito per i ragazzi fino a 18 anni)

DISTANZA: 7 km DISLIVELLO: 320 m

INFO: guida GAE Angela Rossignoli cell. e Wa 338 4536788

mail: angela.rossignoli@gmail.com