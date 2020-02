Venerdì 14 febbraio, alle ore 21.15, al Teatro dell’Attrito, in via Bossi 43 ad Imperia, spettacolo del trio Doralice in un doppio set acustico per una serata ‘melodica’, tra canzoni, standards e qualche cenno classico.

Lorena De Nardi: voceCristophe Nicolosi: piano, bassoCorrado Trabuio: violino, chitarra