Imperia: il 22 febbraio a Borgo Fondura ritorna il Carnevale all'Oratorio San Giuseppe

Ritorna il Carnevale all’Oratorio San Giuseppe a Borgo Fondura Imperia. L’evento si svolgerà nel campo della Parrocchia di San Giuseppe sabato 22 febbraio a partire dalle 14.30 organizzato dal Circolo Borgo Fondura con il Patrocinio della Città di Imperia e la collaborazione dei commercianti della città.

Al grido di 'Jumanji' i piccoli ospiti saranno accolti nella giungla di giochi. Una mappa consegnata all’arrivo, dieci postazioni per giochi di abilità ed astuzia, per giungere alla meta e poter urlare la fatidica parola. D’altra parte 'Jumanji è un gioco che sa trasportar chi questo mondo vuol lasciar'.

Anche quest'anno prevista la lotteria con un ricco montepremi. L’estrazione alla fine del pomeriggio. I premi sono stati offerti dalle seguenti aziende: CMP Store, Conad Superstore di Via Airenti, Donna Oro, Fassi, Frantoio Sant’Agata, My MFI, Pizzeria La mela Verde, Ristorante Besugo, Sibilla Via XX scuola e ufficio, Sun.

“Sarà un pomeriggio di puro divertimento per grandi e piccini – dichiara Alessandro Bongiovanni Presidente del Circolo Borgo Fondura – giochi, musica, truccabimbi, coriandoli, intrattenimenti per i bambini, giochi gonfiabili, dolcezze di carnevale, tutto pensato per poter intrattenere dai bimbi più piccoli fino ai nonni ! Il nostro ringraziamento a tutti i volontari, all’Assessorato alle manifestazioni del Comune di Imperia, alle forze dell’Ordine, alla Teknoservice che provvederà al termine del pomeriggio a pulire il piazzale”.

Sarà inoltre presente sul Piazzale una postazione della Fidas Provinciale Imperia.