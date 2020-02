Dal cuneese: sabato prossimo a Fossano il Carnevale con carri allegorici e 1.200 figuranti

Sabato prossimo a Fossano, a partire dalle 14.30 in via Roma, si svolge la Sfilata di carri allegorici, musica e animazione, per un Carnevale 2020 speciale a Fossano.

La Città degli Acaja celebra la festa più pazza e variopinta dell'anno con un nuovo format che sabato 15 febbraio porterà nel centro storico la sfilata dei carri allegorici, tanta musica e divertimento per tutti. A partire dalle 14.30 e per l’intero pomeriggio, oltre all’animazione in piazza Manfredi, sei gruppi mascherati per altrettanti spettacolari carri sfileranno in via Roma, con partenza da piazza Romanisio, arrivo in viale Alpi e ritorno.

Circa 1.500 le maschere attese, una festa a base di coriandoli e stelle filanti che contagerà grandi e piccini. Tra i carri presenti - provenienti da Scalenghe, Racconigi, Cambiano e Peveragno -, anche due gruppi mascherati del fossanese: la Compagnia dei Festaioli, oltre 250 giovani di Centallo, Fossano e dintorni; e La Ciurma del Carlevè, 150 ragazzi di Fossano e Margarita.

Oltre alla sfilata di sabato i carri saranno presenti a Fossano martedì 25 febbraio, sempre dalle 14.30, per l'esposizione in via Roma. Il Carnevale Fossanese farà tappa anche a tavola. Due gli appuntamenti gastronomici in programma.

Sabato prossimo, la frazione Maddalene di Fossano propone una serata di festeggiamenti con tradizionale cena piemontese, mentre la Pro Loco di Fossano propone, per la serata di sabato 22 febbraio, una speciale cena con serata danzante presso la Bocciofila Forti Sani. Durante i due appuntamenti saranno premiate le maschere più belle e originali.

