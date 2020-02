Imperia: la lunga attesa è terminata, dopo il restyling domani riapre lo storico mercato di Porto Maurizio (Foto)

Qualche intoppo c’è stato, ma lo storico mercato annonario di Porto Maurizio aprirà i battenti domani. Alle nove infatti, il sindaco di Imperia Claudio Scajola insieme all'assessore al commercio e turismo Gianmarco Oneglio hanno convocato gli operatori commerciali per l’apertura dell’area. In via Cascione tutto doveva essere pronto già il primo febbraio, termine che poi era slittato a lunedì scorso a causa dei ritardi sulle forniture di alcuni materiali, come ad esempio la chiusura relative alle serrande. Inconvenienti dell’ultimo minuto che ha fatto posticipare l’apertura di quasi due settimane creando un po’ di disagi ai commercianti.

Gli interventi effettuati, però dall’amministrazione comunale sono stati importanti e hanno migliorato di gran lunga l’intera struttura. Oltre alla pulizia generale sono stati eliminati i vecchi arredi e sostituiti talmente con dei banchi nuovi e moderni. Proprio la bonifica generale ha dovuto interrompere la vendita al pubblico poiché non era possibile, con il cantiere aperto, somministrare prodotti freschi come la frutta e la verdura o i salumi e il pesce. I nuovi arredi, dopo i lavori di riqualificazione già portati a termine l’anno scorso, hanno completato di fatto il disegno della struttura la quale adesso è ststa dotata di quattro banchi nuovi e altrettanti box. Il volto della struttura situata in via Cascione quindi, si può già dire totalmente cambiato.

L’iter per l’ammodernamento dello storico mercato annonario di Porto Maurizio era stato avviato dalla precedente amministrazione targata Capacci, ma poi la giunta Scajola ha completato il progetto. Durante i lavori di restyling il Comune ha anche provveduto a migliorare e sistemare sia l’impianto elettrico che quello idrico in modo da migliorare le attività degli operatori commerciali e offrire anche un servizio efficace agli utenti. Adesso quindi con questi interventi lo storico mercato annonario di Porto Maurizio riprende in grande stile la propria attività e ritorna ad essere un punto centrale dell’economia cittadina.