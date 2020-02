Cosa si può fare e programmare con Python?

Cosa è Python?

Tutto quello che c'è da sapere per programmare in Python

Con l'avvento dell'era digitale, tutti siamo più vicini sia alla tecnologia sia ai computer.

Proprio per tale motivo si è spesso alla ricerca di programmi all' avanguardia, che siano in gradi di agevolare nell'utilizzo del computer. del tablet o del cellulare.

Negli ultimi tempi in tantissimi decidono di programmare con Python; lo stesso rappresenta un particolare linguaggio di programmazione che permette di programmare in maniera efficiente e sicura.

Al fine di dimostrare quanto sopra esposto, adesso verranno analizzati i punti di forza del programma Python.

Programmare con Python: i punti di forza

I motivi per scegliere Python

Usare Python permette di utilizzare un linguaggio di programmazione abbastanza semplice ed intuitivo grazie alle peculiarità ed alle caratteristiche dello stesso che adesso verranno illustrate.

In primo luogo, programmare con Python vuol dire avere a disposizione un servizio completamente gratuito che, seppur non preveda alcun gratuito, è sicuro, costantemente aggiornato al fine di garantirne celerità ed avanguardia e senza restrizione di copyright.

Altro vantaggio consistente nell'utilizzo Python riguarda la presenza del linguaggio multi- paradigma, adatta a supportare sia la programmazione delle funzioni, sia quella che uso degli oggetti.

A ciò si aggiunge che tale programma è portabile; questo vuol dire che lo stesso può essere utilizzato con diversi sistemi operativi quali Windows, Linux, Mac, Unix e tantissimi altri non solo da computer ma anche da cellulare; tale risultato può essere raggiunto solamente perché Python rappresenta un programma dal linguaggio interpretato, che permette di eseguire lo stesso codice su qualsiasi piattaforma che abbia installato Python.

Altro punto di forza del programma consiste nella facilità dell'uso; il linguaggio usato difatti seppur di altissimo livello è piuttosto semplice; si precisa che il linguaggio segue la regola del least astonishment corrispondente alla regola della minor sorpresa per cui, il programma appare con le caratteristiche che ci aspetta di vedere cioè intuitivo, facile e con un design accattivante.

Altro punto a favore del programmare con Python è il seguente: installare tale programma vuol dire avere a disposizione plurime librerie che comprendono più di 200 moduli da poter consultare per lo svolgimento di tantissime tipologie di compiti tra cui la gestione dei protocolli e l'interazione tra sistema operativo e filesystem.

Ancora, è consigliato programmare con Python perché lo stesso è performante; quindi, seppur il linguaggio utilizzato interpretato, i programmi vengono tutti definiti in formato bytecode.

Grazie a tale espediente si garantiscono prestazioni più elevate e veloci.

Si aggiunge che diverse funzioni, strutture dati di Python sono implementati in C proprio per garantire un maggior risultato performante.

A quanto detto si aggiunge che il programma summenzionato è in grado di gestire in maniera autonoma la memoria grazie al sistema garage collection. In tal modo che utilizza Python potrà usare liberamente più variabili senza curarsi di controllarle a memorizzarle tutte manualmente nella memoria.

Infine, si ricorda che Python può essere integrato con altri linguaggi.

Programmare con Phyton: cosa si può fare?

Programmare in maniera efficiente

Dopo aver illustrato cosa sie Python e quali sono le sue caratteristiche è bene considerare cosa si può fare programmando con Python.

In primo luogo il programma permette di scrivere interfacce grafiche usando i maggiori toolkit come Tkinter, PyQt e Pyside, realizzati da Nokia, PyGtk e tanti altri.

Programmare con Python vuol dire anche poter realizzare siti web as alto e basso livello. Basta utilizzare delle applicazioni che siano compatibili con il programma tra cui: Django che è uno dei maggiori framework web che permette di realizzare sito web, Web2pay molto semplice da usare e Flask che permette di realizzare velocemente siti semplici.

Oltre a tali framework ne esistono altri, ancora più semplici da utilizzare.

Utilizzare Python permette anche di accedere ai database, creare giochi, e persino realizzare applicazioni scientifiche che possono essere utili in ambito matematico e ingegneristico.

Chi usa Phyton?

Come imparare a programmare con Python