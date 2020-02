Sanremo: scooter investe un anziano in via Gabriele D'Annunzio, trasporto in elicottero al Santa Corona

Grave incidente stradale, questa mattina intorno alle 9.30 in via Gabriele D’Annunzio, la via che porta da corso Inglesi alla frazione di San Bartolomeo.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, sembra che un giovane a bordo di uno scooter, abbia investito un anziano che è finito violentemente sull’asfalto.

L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Verde di Sanremo e portato a Pian di Poma per il rendez vous con l’elicottero, che lo ha poi trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L’anziano è in gravi condizioni.

Il conducente del mezzo a due ruote, invece, è meno grave ma è stato portato in ospedale a Sanremo, dall’ambulanza di Sanremo Soccorso.