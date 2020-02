Sanremo: il vento di stanotte ha danneggiato il tetto del mercato dei fiori, palestre chiuse per oggi (Foto)

Verso le 5 di questa mattina una forte raffica di vento, alcune parti del tetto del Mercato dei Fiori di Bussana a Sanremo sono cadute ed hanno reso inagibili, da questa mattina, le palestre. Alle 8.30 una squadra di operai specializzati era già sul posto per rimuovere le parti pericolanti e mettere in sicurezza il sito.

La forza del vento ha provocato la rottura di alcuni pezzi della copertura ed anche parte del plateatico utilizzato per le contrattazioni dei fiori è stata transennata, in attesa della riparazione di alcuni vetri, letteralmente sfondati dalla forza del vento.

Gli operai del Comune sono al lavoro ma, al momento non si conoscono ancora le tempistiche di ripristino delle coperture, sia nella zona delle palestre che in quella del plateatico. Ovviamente essendo il fatto accaduto stanotte non si sono registrati feriti mentre le attività del mercato dei fiori riprenderanno domani regolarmente.

Da domani partirà subito l’intervento di sostituzione delle parti danneggiate con materiali già in possesso del Mercato dei Fiori.