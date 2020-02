Sanremo: galleria 'Villetta' sull'Aurelia Bis al buio da diversi giorni, le proteste degli automobilisti

Da circa cinque giorni la galleria ‘Villetta’, a doppio senso sull’Aurelia Bis, è al buio. La protesta arriva da alcuni automobilisti che utilizzano spesso la tangenziale tra Taggia e Sanremo e che hanno già segnalato il guasto all’Anas, società competente sul tratto stradale.

“Ci chiediamo come sia possibile che, dopo diverse segnalazioni, non si sia provveduto a riparare il guasto e soprattutto a mettere dei panelli lampeggianti luminosi considerato il doppio senso e il grande afflusso di mezzi in transito”.

Nello stesso tratto, inoltre, vengono segnalati i soliti maleducati che, approfittando anche del buio, abbandonano decine di sacchetti dell’immondizia, lanciandoli direttamente dal finestrino delle auto. Ci si augura che il problema venga risolto al più presto, per evitare incidenti.