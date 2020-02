Il vento di stanotte ha provocato danni soprattutto alla periferia Est di Sanremo, colpendo in particolare la zona di Valle Armea, Bussana e de ‘La Vesca.

Oltre ai danni provocati agli alberi che stanno bloccando l’Aurelia e quelli al tetto del Mercato dei Fiori, dobbiamo registrare anche un albero spezzato in un parco giochi di Bussana.

Come si può vedere dalle foto il ramo è crollato vicino ai giochi per i bambini, per fortuna senza provocare danni.