Forte vento stanotte sulla provincia: colpita Sanremo, Aurelia chiusa alla Vesca per alberi pericolanti (Foto e Video)

Non si placa il forte vento che, ormai da due giorni sta spazzando la nostra provincia. Questa notte le zone maggiormente colpite sono Sanremo e Ventimiglia, con raffiche che hanno superato gli 80 km/h.

In particolare nella zona a Levante di Sanremo, dove sono state chiuse via Duca D’Aosta e la pista ciclabile, per alcuni alberi pericolanti. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco che stanno ancora lavorando dalle 5 di questa notte, per problemi alla linea filoviaria tra Sanremo e Bussana e molti altri danni provocati dalla forza del vento.

L'Aurelia è chiusa al traffico nella zona della Vesca, per consentire l'intervento dei pompieri mentre, sempre stanotte ma verso le 4.30, una pensilina della Riviera Trasporti è stata fatta volare via dal vento, nei pressi di Villa Spinola. Il problema più grave riguarda i 7/8 alberi che insistono sulla carreggiata e rischiano di cadere. Sull'Aurelia stanno lavorando anche la Protezione Civile, i Carabinieri e gli agenti della Municipale che, nella zona di San Martino ed a Bussana, invitano i mezzi a transitare sull'Aurelia.

Nessun danno grave, se non qualche tettoia divelta e la rottura di alcune grondaie nel ventimigliese, dove si è registrata la velocità massima di raffica, nel corso della notte, con 85,68 km/h (ieri pomeriggio è stata di 110). A Sanremo il picco massimo è stato di 82,80 km/h.

Nessun problema, invece, nella zona di Imperia, dove il vento è stato di lievissima intensità. Vento meno forte anche in montagna, dove si sono registrati 44,64 km/h a Poggio Fearza.

AGGIORNAMENTO DELLE 8.50: probabilmente servirà tutta la giornata per mettere in sicurezza la zona e consentire la riapertura dell'Aurelia. Al momento per muoversi tra Sanremo e Taggia è utilizzabile solo l'Aurelia Bis dove, lo ricordiamo, non è possibile transitare con mezzi sotto i 150 cc. E' inoltre chiusa anche via Duca d'Aosta e, quindi, non si può transitare attraverso Poggio.