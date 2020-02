CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 11 febbraio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Politeama di Diano Marina



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per Domenica In



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso per Sala Stampa Festival di Sanremo

Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso per Sala Stampa Festival di Sanremo



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso per Sala Stampa Festival di Sanremo



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso per Sala Stampa Festival di Sanremo

Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso per Sala Stampa Festival di Sanremo

Centrale (tel. 0184 597822)

- ODIO L'ESTATE – ore – 15.45 – 17.45 – 19.45 – 21.45 - di Massimo Venier - con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Lucia Mascino, Carlotta Natoli - Commedia - "Le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: il precisetto organizzatissimo ma con un'attività in proprio fallimentare, il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, l'ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Tre vite lontanissime che si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile e spassosissimo: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d'estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga…”

Voto della critica: ***



Tabarin (tel. 0184 597822)

Tripla Programmazione

- DOLITTLE – ore 16.30 – di Stephen Gaghan - con Robert Downey Jr., Rami Malek, Selena Gomez, Marion Cotillard, Emma Thompson – Commedia/Fantasy - "Siamo nell'epoca Vittoriana: dopo aver perso la moglie sette anni prima, l'eccentrico Dr. Dolittle, un noto veterinario, diventa un recluso nella sua villa, con la sola compagnia dei suoi numerosi animali esotici. Ma quando la giovane Regina si ammala gravemente, il Dottore è costretto a intraprendere un viaggio avventuroso su un'isola leggendaria in cerca di una cura…”

Voto della critica: ***

- FIGLI – ore 19.15 – di Giuseppe Bonito - con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Stefano Fresi, Valerio Aprea, Paolo Calabresi - Commedia - "Nicola e Sara formano una coppia innamorata e felice. Sposati da tempo, hanno una figlia di sei anni e una vita che scorre senza intoppi. Un quadro ideale che verrà però sconvolto dall'arrivo del secondo figlio. Mai avrebbero potuto immaginare che ciò che ritenevano impossibile sarebbe potuto divenire drammatica realtà…”

Voto della critica: ***

- 1917 – ore 21.15 – di Sam Mendes - con George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden – Drammatico/Guerra - "Al culmine della prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield e Blake ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake…”

Voto della critica: ****



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- 1917 – ore 20.45 – di Sam Mendes - con George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden – Drammatico/Guerra - "Al culmine della prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield e Blake ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake…”

Voto della critica: ****



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- JOJO RABBIT – ore 21.00 – di Taika Waititi - con Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Rebel Wilson, Sam Rockwell – Commedia/Drammatico/Guerra - "Jojo Betzler ha 10 anni e vive a Vienna con la mamma vedova durante gli ultimi anni del nazismo. Jojo è un bambino dolce e un po' timido, con un grande amico paffutello e occhialuto, insieme al quale vuole diventare un perfetto giovane nazista. Perché Jojo ha un idolo, Adolf Hitler, che ha trasformato in un amico immaginario…”

Voto della critica: **



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ***

- LA PRIMA VACANZA NON SI SCORDA MAI (cineforum) – ore 21.00 – di Patrick Cassir - con Camille Chamoux, Jonathan Cohen, Camille Cottin, Jérémie Elkaïm, Vincent Dedienne - Commedia - "Marion e Ben hanno trent'anni, vivono a Parigi, e si conoscono su Tinder, l'app di incontri. Lei è intrepida e ama l'avventura, lui è ordinato e ipocondriaco. Ma gli opposti si attraggono e, dopo una notte di sesso sfrenato, decidono di trascorrere insieme le loro vacanze estive: a metà strada tra le loro destinazioni da sogno (Beirut per Marion, Biarritz per Ben) finiranno per ritrovarsi... in Bulgaria. Tra ostelli hippy, spiagge affollate e sport estremi, il viaggio di Marion e Ben si trasformerà in un'avventura on the road rocambolesca e bizzarra, un'esperienza indimenticabile nel bene... e nel male…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- IMPRESSIONISTI SEGRETI – ore 16.00 – 18.30 - 21.00 – di Daniele Pini – Arte/Documentario - "L’impressionismo attraverso cinquanta capolavori provenienti dalle collezioni private ed esposti per la prima volta al pubblico. Racconto didattico e coinvolgente di una grande rivoluzione artistica…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- BIRDS OF PREY – ore 21.00 - di Cathy Yan - con Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina – Azione/Avventura - "Harley Quinn, non più compagna del Joker, e altre tre supereroine femminili - Black Canary, Huntress e Renee Montoya - si uniscono per salvare la vita di una bambina (Cassandra Cain) da un malvagio signore del crimine…”

Voto della critica: **



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ***



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Doppia Programmazione

- DOLITTLE – ore 17.00 – di Stephen Gaghan - con Robert Downey Jr., Rami Malek, Selena Gomez, Marion Cotillard, Emma Thompson – Commedia/Fantasy - "Siamo nell'epoca Vittoriana: dopo aver perso la moglie sette anni prima, l'eccentrico Dr. Dolittle, un noto veterinario, diventa un recluso nella sua villa, con la sola compagnia dei suoi numerosi animali esotici. Ma quando la giovane Regina si ammala gravemente, il Dottore è costretto a intraprendere un viaggio avventuroso su un'isola leggendaria in cerca di una cura…”

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***





Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

