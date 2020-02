Sanremo: partono domattina i lavori di ripristino del tetto al Mercato dei Fiori, palestre chiuse fino a venerdì (Foto)

Partiranno domani mattina i lavori di sostituzione dei cupolini divelti dal vento sul tetto del Mercato dei Fiori di Valle Armea a Sanremo, colpito da una serie di folate di vento che hanno divelto alcune parti della copertura.

L'intervento, che sarà eseguito da una ditta specializzata, dovrebbe concludersi venerdì e, fino ad allora rimarranno chiuse le palestre. Alle 8.30 di stamattina una squadra di operai specializzati era già sul posto per rimuovere le parti pericolanti e mettere in sicurezza il sito. La forza del vento ha provocato la rottura di alcuni pezzi della copertura ed anche parte del plateatico utilizzato per le contrattazioni dei fiori è stata transennata, in attesa della riparazione di alcuni vetri, letteralmente sfondati dalla forza del vento.

Ovviamente essendo il fatto accaduto stanotte non si sono registrati feriti mentre le attività del mercato dei fiori riprenderanno domani regolarmente.