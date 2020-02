Oltre 2.000 'like' per il gruppo 'Perinaldo escursioni': un successo confermato anche dai partecipanti alle passeggiate

Perinaldo, un piccolo paese dell’entroterra conosciuto come il ‘Paese delle Stelle’ per aver dato i natali all’astronomo Gian Domenico Cassini, ha iniziato a farsi conoscere recentemente anche come il ‘Paese delle Escursioni’.

Dopo anni vissuti lontano per motivi di lavoro Angelo Magliani, grande amante della montagna, è ritornato a vivere nel suo paese natale. Da poco in pensione, per riempire le sue giornate, ha iniziato ad esplorare ed apprezzare gli innumerevoli sentieri che circondano il paese. Poco per volta questo suo camminare quotidiano ha attirato l’attenzione dei suoi compaesani. Qualcuno ha incominciato a seguirlo alla scoperta degli angoli dimenticati del territorio. Giorno dopo giorno nuovi itinerari sono stati scoperti, giorno dopo giorno nuovi amici si sono aggiunti alle gite.

Col passare del tempo si è iniziato a ragionare su come far conoscere le bellezze del territorio anche al di fuori della ristretta cerchia di amici del paese. L’idea è venuta a Milva: “Angelo, perché non apri un gruppo su Facebook?”. È così il giorno 28 ottobre viene creato il gruppo ‘Escursioni a Perinaldo e dintorni’. All’apertura di un gruppo Facebook consiglia di invitare almeno cinque amici, ed ecco che i primi dieci amici sono invitati ad aderire. La sorpresa avviene nei giorni successivi. Come nella moltiplicazione dei pani e dei pesci, c’è stata la moltiplicazione degli iscritti. Il gruppo diventa sempre più grande e vengono superati in pochi giorni i cento iscritti. Viene così richiesto l’aiuto di Gabriele De Villa per riuscire a gestire il gruppo in modo che Angelo potesse dedicarsi principalmente alla gestione delle escursioni.

Intanto il gruppo continuava ad ingrandirsi. Duecento, trecento, quattrocento e poi… la pioggia: “Quanta pioggia in quel periodo. Forse aderivano al gruppo sognando escursioni che il maltempo negava. Tanti regalavano immagini del paese sotto un cielo splendente quando in realtà eravamo sotto continui scrosci d’acqua. Cinquecento, seicento, settecento… ma quando ci fermiamo? Mille! Ma è pazzesco! E il nome di Perinaldo viaggia sempre più lontano. Amici di Perinaldo a Singapore, in Cina, USA, Russia. Gli inglesi, i norvegesi, i tedeschi sembrano così vicini. Tutti postano un ricordo di Perinaldo. Millecento, milleduecento, milletrecento… e il sole ritorna a splendere sopra di noi. Millequattrocento, millecinquecento, milleseicento… siamo nel periodo dei tramonti meravigliosi. Non passa giorno senza essere allietati da tramonti che rendono ancora più belli i nostri panorami”.

Intanto riprendono le escursioni, nuovi amici si aggregano, non sono più solo quelli del paese, ma anche dai dintorni. Ogni gita, nuovi amici. Anche ritornare su percorsi già conosciuti è sempre un piacere perché si condivide il piacere della camminata facendo nuove amicizie. Millesettecento, milleottocento, millenovecento, duemila! Proprio negli scorsi giorni è stato superato il tetto delle 2.000 amicizie a poco più di tre mesi dalla realizzazione del gruppo.

Adesso si deve guardare avanti: “Le giornate iniziano ad allungarsi – proseguono da Perinaldo - la temperatura è più mite, il desiderio di uscire di casa aumenta, e il gruppo comincia a programmare le gite per la prossima primavera-estate”. Continueranno le gite brevi sulle colline intorno al paese che saranno programmate nei giorni feriali, mentre per il sabato o la domenica si potranno proporre gite da un giorno intero.

“Ci aspettano Monte Grammondo e Monte Toraggio con i suoi endemismi, i Balconi di Marta con la visita al ‘Forte in discesa’ e i suoi oltre 300 scalini, Monte Saccarello che con 2199 m è la vetta più alta della Liguria, la gita nella Valle delle Meraviglie per vedere le iscrizioni rupestri del 3000 a.C., ed altre che saranno programmate e pubblicizzate sulle pagine del gruppo. Le escursioni sui sentieri del paese hanno portato anche alla ‘scoperta’ di tracce del passato: il Lebbrosario di San Pancrazio, le stele funerarie, la grotta del Monte Caggio, e molte altre saranno trovate grazie all’aiuto dei ricercatori che amano leggere i segni del nostro passato. Aspettiamo nuovi amici e nuove idee per poter migliorare il gruppo e far conoscere il nome di Perinaldo”.