Imperia: incontro sul nuovo ospedale all'Auditorium della Camera di Commercio (Foto)

Ieri all’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia, si è svolto l’incontro pubblico organizzato dal Comune di Imperia e dal Distretto Sociosanitario n° 3 Imperiese, in collaborazione con Regione Liguria e ASL1, dal titolo “Il nuovo ospedale e la rete dei servizi sociosanitari e di emergenza. Una scelta strategica per investire in sanità nella provincia di Imperia”.

L’iniziativa, molto partecipata, ha visto la presenza di numerosi amministratori e cittadini, interessati a conoscere il progetto del nuovo ospedale e la rete dei servizi sociosanitari e di emergenza della provincia di Imperia.

Il pomeriggio si è aperto con gli interventi del sindaco del Comune di Imperia Claudio Scajola e della Vicepresidente e Assessore alla Sanità di Regione Liguria, Sonia Viale. I dettagli del nuovo ospedale sono stati illustrati da: il Direttore Generale di ASL1, Marco Damonte Prioli; il Direttore del Dipartimento di Emergenza e Accettazione ASL1, Stefano Ferlito; il Direttore di Neurologia ASL1 e Coordinatore DIAR di Neuroscienze, Carlo Serrati.

A dare voce alle istanze territoriali, il Presidente della Conferenza dei Sindaci – Distretto Sociosanitario 3 Imperiese, Luca Volpe, e l’intervento del Presidente del Consiglio Regionale, Alessandro Piana. Non sono mancate le domande da parte del pubblico, intervenuto al termine della presentazione del progetto.

“Imperia ha scelto la strada dell'ospedale nuovo. Un ospedale che deve essere all'avanguardia, capace di attrarre professionalità d'eccellenza e garantire così una migliore sanità a cittadini e turisti - sottolinea il sindaco Scajola - contestualmente, è necessario rafforzare i collegamenti infrastrutturali e la pronta assistenza con un punto di primo intervento su Imperia. Abbiamo ottenuto queste rassicurazioni. Ora è il tempo di passare dalle parole ai fatti”.

“Un progetto come questo segna il futuro della sanità del ponente ligure ma non solo. Anche le infrastrutture e lo sviluppo economico ne avranno benefici – spiega la Vicepresidente e Assessore alla Sanità di Regione Liguria, Sonia Viale – è una scelta già prevista dal Consiglio regionale ma occorreva la condivisione di un intero territorio rappresentato dai Sindaci, che ringrazio, per sostenere all’unanimità la realizzazione dell’ospedale nuovo. Occorreva però anche aprire il confronto con i cittadini e così è stato e sarà nei prossimi incontri”.