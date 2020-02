Imperia: al Centro Pastore seminario informativo gratuito sulla figura del responsabile tecnico della gestione dei rifiuti

Il Centro di innovazione ambientale del Centro di Formazione "G. Pastore" organizza un seminario esplicativo gratuito aperto a tutti coloro che sono in carica come Responsabile Tecnico della Gestione dei Rifiuti e ai nuovi aspiranti che, secondo la normativa in vigore, dovranno superare una prova a quiz per vedersi riconosciuta la qualifica e la registrazione presso l'Albo dei gestori Ambientali.

L’incontro si terrà sabato 22 febbraio dalle 10 alle 12.30 presso il Centro Pastore, in via Delbecchi 32 a Imperia. Il seminario sarà tenuto dal Dott. Giovanni Lengueglia, il quale spiegherà quali sono i compiti e le responsabilità del Responsabile Tecnico della Gestione dei Rifiuti alla luce della deliberazione n° 1 del 23 gennaio 2019 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali e sarà disponibile a rispondere a vari quesiti e dubbi.

"Verrà inoltre presentato il corso di preparazione all'esame - commenta Mario Casella, amministratore e anima green del moderno Centro di formazione imperiese - previsto per il prossimo mese di marzo e pensato per preparare al meglio i candidati, con una metodica molto efficace ideata dal Dott. Lengueglia, mirata ad approfondire gli argomenti più ostici ma anche a lasciare quanta più dimestichezza possibile nell'affrontare i quiz".

E il metodo sembra essere davvero efficace visto l'importante successo dell'ultimo corso di preparazione all'esame di qualifica per RTGR con il rimarchevole risultato del superamento del test al primo tentativo da parte dell'80% dei corsisti. Al termine del seminario il Centro Pastore offrirà ai partecipanti un piccolo rinfresco. Saranno ammessi a partecipare al seminario un massimo di n° 30 persone.

Coloro che desiderano partecipare al seminario dovranno semplicemente indicare nome e cognome e numero di telefono inviando, entro giovedì 20 febbraio prossimo, una email all’indirizzo info@centropastore.it, telefonare al 0183/76231 oppure scrivere un messaggio whatsapp al numero 3921808977.