Arma di Taggia: il parco giochi del Viale delle Palme è stato restituito alla comunità, ecco che cosa è stato fatto in queste settimane

Oggi ha riaperto il parco giochi nel viale delle Palme di Arma di Taggia. Un momento dedicato ai più piccoli, con due classi della vicina scuola F.Pastonchi che si sono visti riconsegnare questo spazio dopo alcuni necessari lavori di messa in sicurezza ed abbellimento.



A riaprire le porte di questo spazio ci hanno pensato gli assessori Barbara Dumarte ed Espedito Longobardi ed il consigliere Andrea Nigro. L'iter era stato seguito anche dall'ex assessore ai lavori pubblici, Lucio Cava (Oggi la delega appartiene a Longobardi ndr) e dalla consigliera comunale al decoro cittadino, Ernesta Pizzolla.



Un momento di festa per i bimbi che entrando nel parco hanno potuto ritrovare i vecchi giochi tutti ripuliti ed igienizzati, oltre a due novità: un castello ed un gioco inclusivo. Quest'ultimo è stato donato al Comune dall'associazione imperiese 'La Giraffa a Rotelle'. Si tratta dello stesso gioco che era stato posizionato inizialmente nel parco giochi di Taggia dove a pochi giorni dalla sua collocazione era stato vandalizzato da qualcuno che aveva rigato la targa in memoria di Roberta Palma.



Dopo questo grave episodio l'amministrazione aveva fatto sostituire la targa e deciso di dargli una nuova dimora in uno spazio che fosse controllato e che alla sera chiudesse, ovvero il parco di Arma. Oltre a questo sono stati sostituiti anche tutti i punti luce del giardino, ora a led, quindi con un considerevole risparmio energetico.



“Restituiamo alle famiglie questo parco dopo un periodo di chiusura per un intervento di manutenzione ordinaria che ha interessato tutto il parco giochi ed è coinciso con l'acquisto e l'installazione del nuovo 'Gioco delle torri'. In questa fase abbiamo spostato anche il gioco inclusivo donato dall'associazione La Giraffa a Rotelle, a nome della cara Roberta Palma. Abbiamo deciso di inserirlo in questo parco in quella che riteniamo sia una collocazione più idonea anche per i ragazzi diversamente abili, quindi rispettando la natura inclusiva di questo gioco” - ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici, Espedito Longobardi.



“Giocare è un diritto di tutti. - ha poi sottolineato l'assessore all'istruzione Barbara Dumarte - Questo parco oggi è di nuovo in ordine, spero (rivolgendosi ai bimbi ndr) che ne abbiate cura. Noi faremo la nostra parte e cercheremo di migliorarlo anno dopo anno”.