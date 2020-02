Al Cosmoprof di Bologna insieme alla Confartiginato di Imperia: pullman gratuito per le imprese associate

La Confartigianato di Imperia sta organizzando per le imprese di acconciatura ed estetica una trasferta al Cosmoprof, la famosa fiera dedicata alla bellezza in programma tra un mese a Bologna. In particolare dalla provincia di Imperia partirà un pullman, domenica 15 marzo, che sarà gratuito per tutte le imprese tesserate Confartigianato. A carico dei partecipanti ci sarà solo il biglietto di ingresso giornaliero di 33 euro (iva inclusa).

Questa edizione del Cosmoprof sarà dedicata ai trend, alle innovazioni tecnologiche ed alle nuove regole che guideranno il mercato della bellezza da oggi fino al 2030. Ci saranno infatti 5 aree speciali dove scoprire in anteprima le novità beauty dei prossimi 10 anni. COSMO Hair, Nail & Beauty Salon rappresenta un percorso ideale per distributori, titolari e operatori professionali di centri estetici, wellness, spa, hôtellerie e saloni di acconciatura. Un’offerta delle migliori aziende di prodotto finito, apparecchiature, arredi e servizi destinati al mondo professionale dei capelli, delle unghie e dell’estetica/spa.

Prodotti, servizi, attrezzature e demo live saranno le tappe del viaggio di Cosmoprof nel mondo dell’acconciatura professionale. Oltre al mondo capello, con particolare attenzione ai trend maschili, tra le novità di quest’anno ci sarà Hair&Barber Forum, con appuntamenti di approfondimento su tecniche, trend e temi di attualità per il settore barber. Aree speciali a tema SPA prevedono poi un percorso tra prodotti e servizi dedicati al mondo dell’estetica applicata. L’industria beauty nel prossimo futuro sarà rivoluzionata da innovazione tecnologica, formule futuristiche, biotecnologie e App. Per questo il Cosmoprof ha scelto di riservare un'area nel Centro Servizi, cuore nevralgico della manifestazione, alle aziende del comparto BeautyTech che presenteranno nuovi prodotti e servizi.

Per maggiori informazioni e adesioni è possibile contattare la Confartigianato inviando una mail all’indirizzo rizzi@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524520.