Sanremo: oggi l'inaugurazione del 'Posto di Polizia' all'ospedale, ma nessuno del Comune è stato avvisato

Torna il ‘Posto fisso di Polizia’ all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo e, finalmente, da oggi ci sarà maggiore sicurezza per i degenti, medici e paramedici che lavorano all’interno della struttura matuziana dell’Asl.

Una notizia sicuramente positiva, annunciata nei giorni scorso dall’Asl e che oggi a mezzogiorno verrà presentata ai media nel corso di una conferenza stampa. Ma, anche in questa giornata sicuramente positiva, emerge una polemica più che legittima dai Capigruppo del Consiglio comunale di Sanremo, che sono stati i veri promotori dell’iniziativa (insieme all’Ordine dei Medici).

La comunicazione della riapertura del ‘Posto di Polizia’ dell’ospedale era arrivata un mese fa direttamente al Presidente del Consiglio comunale di Sanremo ma, oggi nasce la polemica anche per il mancato invito delle Istituzioni comunali all’inaugurazione. Questa mattina sarà presente il Direttore Generale dell’Asl 1, Marco Damonte Prioli, il Questore di Imperia, Cesare Capocasa, e l’Assessore Regionale alla sanità, Sonia Viale.

Da palazzo Bellevue in molti hanno storto il naso, anche in modo trasversale tra maggioranza ed opposizione, visto che nessuno è stato invitato. Il Presidente del Consiglio, Alessandro Il Grande, ha evidenziato come i solleciti alla Questura siano arrivati da tutta l’Assise matuziana: “Avevamo prodotto un documento specifico – ha detto – e proprio un mese fra ci era arrivata la conferma del Questore. Oggi ci sarà l’inaugurazione e, a parte l’invito alla stessa, non ci è nemmeno arrivata la comunicazione. Visto che, oltre ai medici, ci eravamo mossi come Capigruppo, ci sembrava il minimo”.