Sanremo: inaugurato il 'Posto di Polizia' all'ospedale, ma i Capigruppo del Comune scrivono a Questore e Prefetto

E’ stato inaugurato questa mattina, alla presenza del Questore Cesare Capocasa, del Direttore dell’Asl 1 Marco Damonte Prioli e dell’Assessore alla Sanità Sonia Viale, il nuovo ‘Posto fisso di Polizia’ dell’ospedale ‘Borea’ di Sanremo.

Ma non si placano le polemiche che, già questa mattina, sono state esternate dalla Conferenza dei Capigruppo del Comune matuziano, che non è stata invitata alla cerimonia, anche in funzione della richiesta fatta tempo fa, insieme all’Ordine dei Medici. E, proprio oggi, il Presidente del Consiglio comunale (che presiede la Conferenza) ha inviato una lettera al Questore, al Direttore dell’Asl ed al Prefetto.

Nella missiva è stato fatto riferimento a seguito della segnalazione della Conferenza dei Capigruppo consiliari, dell’11 novembre scorso, sulla necessità di attuare iniziative a favore della sicurezza in ospedale a Sanremo, e della richiesta, su proposta del Presidente del Consiglio comunale, di aprire un presidio della Polizia di Stato.

“Abbiamo constatato – è scritto nella lettera inviata - che l'Amministrazione comunale non è stata informata dell'inaugurazione del presidio ospedaliero alla presenza dell'Assessore Regionale alla Sanità e, da notizie apprese, pare fosse presente alla cerimonia un solo consigliere comunale, non si comprende se in veste di Amministratore dell'Ente o di appartenente a partito politico di riferimento dell'Assessorato regionale. Spiace rilevare che a livello istituzionale, né il Sindaco né la Conferenza dei Capigruppo, promotrice dell'iniziativa, siano stati contattati”.