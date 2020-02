Imperia: incontro sul futuro della sanità, Scajola "Sì all'ospedale unico, ma con il potenziamento di aurelia bis e statale 28" (foto e video)

“Sì all’ospedale unico, ma con le dovute infrastrutture, a cominciare dal prolungamento dell’aurelia Bis e della statale 28”. È quanto ha dichiarato il sindaco di Imperia Claudio Scajola nel corso dell’incontro di questo pomeriggio all’auditorium della camera di commercio, sul tema del nuovo ospedale che ha chiamato a raccolta i vertici Asl, l’assessore regionale alla sanità Sonia Viale, il primo cittadino imperiese e il presidente del distretto sociosanitario imperiese Luca Volpe.



Il progetto dell’ospedale unico, come ha ricordato l’assessore, nasce molti anni fa, ma solo dopo l’approvazione del piano socio sanitario regionale del dicembre del 2017 e la conferenza dei sindaci dello scorso anno l’iter si è avviato. La struttura, il cui costo di realizzazione ammonta a circa 300mila euro, sarà finanziata dall’Inail. Attorno alla costruzione dell’ospedale unico si è concentrato un dibattito che vede di fronte favorevoli e contrari. Oggi era presente una rappresentanza di ‘Cittadinanza Attiva’, l’associazione che da subito si è schierata contro all’opera, arrivando a raccogliere circa 20mila firme.



Il futuro della sanità è stato dunque al centro del dibattito odierno. Secondo i piani l’ospedale unico dovrebbe sorgere a Taggia e sarebbe un DEA di primo livello. Verrebbero comunque garantiti gli stabilimenti di Imperia, dove sarebbe garantita l’attività ambulatoriale, l’attività a elevata integrazione territoriale e la riabilitazione, oltre al punto di primo intervento. Nell’estremo ponente, il Saint Charles di Bordighera manterrebbe e rafforzerebbe il pronto soccorso con la presenza delle specialità previste dalla legge. A Sanremo verrebbe mantenuta l’attività ambulatoriale, e come nel capoluogo, quella a elevata integrazione territoriale e di riabilitazione”.



“La ristrutturazione della rete dell'emergenza – spiega l’Asl - vede la Provincia come un'unica area nella quale i servizi di emergenza devono garantire pari tempi di intervento e pari efficacia per tutti i cittadini.

Il nuovo ospedale conterrà tutte le specialità cliniche consentendo di trattare, direttamente in un’unica struttura, le patologie multiple, per le quali oggi si rende necessario il trasferimento tra gli stabilimenti di Imperia e Sanremo. Sarà inoltre presente un eliporto direttamente collegato con il pronto soccorso e con le sale operatorie.

Il nuovo sistema territoriale prevedrà: l'aumento del numero di automediche, l'implementazione del servizio di elisoccorso con un nuovo mezzo nella sede di Albenga e l'attivazione di presidi montani collocati strategicamente all'interno delle principali vallate.

Nella città di Imperia verrà attivato un Punto di Primo Intervento (DM 70/2015), aperto 24 ore su 24 anche in integrazione con il sistema 112, in grado di svolgere le prestazioni pronto soccorso a bassa complessità. II Punto di Primo Intervento sarà organizzato per stabilizzare casi più gravi e trasportarli al nuovo ospedale, garantendo per il cittadino una pronta e qualificata risposta per le patologie che si presenteranno”.



Nel corso dell’incontro di oggi pomeriggio, l’intervento di apertura è stato affidato al sindaco di Imperia, il quale ha rinnovato la propria convinzione alla costruzione del nuovo ospedale, condividendo le perplessità di chi è contrario all’opera se non saranno potenziate le infrastrutture, sia per i pazienti che per i lavoratori dell'ospedale. Il sindaco su questo tema si è appellato all’assessore Viale, la quale ha risposto che i collegamenti richiesti saranno completati proprio grazie alla presenza dell’ospedale.



“ll nuovo ospedale della Riviera dovrà essere anzitutto un esempio di efficienza. – dichiara Scajola - Oggi abbiamo due ospedali per 200 mila abitanti. Si tratta di un evidente spreco di risorse, che non permette di offrire a cittadini e turisti un'elevata qualità e strumentazioni all'avanguardia.

La nuova struttura non potrà pertanto essere una semplice sommatoria delle attuali realtà. Dovrà rappresentare un centro di eccellenza, capace di attrarre grandi professionalità e competere con gli ospedali della Costa Azzurra, del Piemonte e della Lombardia. La collocazione prescelta, ad Arma di Taggia, è baricentrica rispetto al territorio della provincia. Tuttavia, è necessario ragionare su un progetto infrastrutturale di sostegno alla nuova offerta sanitaria, che comprenda il prolungamento dell'Aurelia Bis e il completamento della Statale 28.

C'è bisogno di una struttura ospedaliera d'eccellenza. La sfida è rendere questa esigenza un'opportunità di crescita complessiva per il nostro territorio”.





