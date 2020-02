Imperia: 7 dipendenti rischiano il licenziamento all'Alpitel, domani un presidio di fronte all'azienda

Domani, in concomitanza con l'incontro convocato a Roma presso il Ministero dello Sviluppo Economico, tutti i dipendenti del cantiere di Imperia faranno sciopero per l'intero turno di lavoro in segno di protesta per la grave situazione che sta attraversando l’azienda Alpitel.

A seguito del recente mancato accordo nella trattativa sulla procedura di licenziamento collettivo avviata lo scorso 14 dicembre, che riguarda 100 possibili licenziamenti di cui ben 7 nel sito produttivo di Imperia. Oltre allo sciopero è convocato un presidio davanti all'entrata della sede Alpitel di Imperia, via Del Parco, a partire dalle 8.