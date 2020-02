Sanremo2020: blandizzi a ‘Casa Sanremo’ riceve il prestigioso premio ‘National voice awards’

E’ stato il Luigi Tenco Theatre (Palafiori) ad accogliere e a salutare, con partecipazione ed entusiasmo, lo scorso venerdì, Da Noi in Italia, brano scritto ed interpretato da Blandizzi. Il cantautore partenopeo ha alle spalle una lunga carriera, molto variegata, ma che ha come trait d’union l’impegno autentico e costante verso i vari volti dell’universo del sociale.

Per lui il riconoscimento speciale: Unlimited Sanremo National Voice Awards, consegnato all'Ivan Graziani Theatre. A premiare Blandizzi, Loretta Martinez, una delle più rinomate "Vocal Coach" in Italia, insieme a una giuria di​ produttori e discografici che si distinguono, nel panorama degli addetti ai lavori, per competenza ed un'esperienza maturata sul campo di lungo corso: Marco Colavecchio, Andrea Leprotti, Massimo Morini, Davide Maggioni.

CasaSanremo, nata nel 2008, è la casa ufficiale del 70° Festival della Canzone Italiana. Cuore pulsante, raffinato spazio di hospitality, che affianca ed accompagna questa grande vetrina che é il Festival di Sanremo, vinto quest'anno da Diodato. CasaSanremo riconosce questo prestigioso premio a Blandizzi, per un percorso artistico di grande rispetto: più di 25 anni di carriera, connotata da competenza, passione e dedizione, ma realizzata e percorsa in punta di piedi, senza inutili clamori, consolidata da un’evoluzione costante e coerente nel tempo.

“L’atmosfera che si respira qui a CasaSanremo – racconta Blandizzi – è autentica ed elettrizzante. Si sentono tutti i palpiti della grande musica italiana. Quest'anno sul palco del Palafiori anche un altro grande partenopeo Nino Buonocore,​ che a Sanremo ha regalato brani quali Scrivimi, Rosanna, Tra le cose​ che​ ho e Sabato domenica lunedì, ormai divenuti classici della​ musica italiana”.​ Blandizzi mette la sua musica, la sua voce e le sue parole al servizio di molti delicati temi e progetti sociali. La canzone Da noi in Italia, che ha entusiasmato ​ profondamente il pubblico.

“In maniera dissacrante e ironica – sottolinea - ​ provo a risvegliare i cervelli del Belpaese, che possiede sicuramente una sconfinata bellezza, spesso non valorizzata o mal valorizzata, ma che ci costringe a vivere condizionati da quella parte corrotta che ogni giorno continua a darci pugni nello stomaco. Non bisogna mai, però, abdicare alla speranza ed al tentativo legittimo di dare uno scossone alle coscienze della ​ parte sana”.