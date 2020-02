Milano Unica: tendenze Primavera-Estate 2021 e moda sostenibile ad una delle più importanti fiere del settore tessile

Creatività e qualità dei tessuti e degli accessori non possono prescindere dalla sostenibilità dei materiali e dei processi di produzione. L'area sostenibilità ha raggiunto 150 imprese partecipanti con più di 1000 campioni presentati. Per sostenibilità di prodotto si intendono tutti quei materiali e fibre: - realizzati con processi che non utilizzano sostanze chimiche pericolose - provenienti da agricoltura biologica - provenienti da foreste gestite responsabilmente - provenienti da reciclo - chimiche bio-based - prodotte con processi closed-loop - tradizionali prodotti con metodi e tecniche a basso impatto ambientale - da allevamenti cruelty free

All'interno di Milano Unica sono stati messi in risalto i prodotti degli espositori che producono secondo criteri e processi attenti all'ambiente e capaci di soddisfare anche i temi delle tre Tendenze P/E 2021:

- TOPICAL RAVE in Mexico City: allegria e ironia, potere ai colori, eccesso come rappresentazione della ricchezza della natura, volontà di osare e di stupire.

- INDIAN CHILLI OUT in Los Angeles: il comfort come scelta estetica e di vita, materiali impalpabili, per un gusto mistico, sofisticato, vegano ed olistico che ci porta in un viaggio che va dal surf alla meditazione.

- BRITISH CLUBBING in Papua: artigianato, sartorialità, tradizione, dove il classico è cultura e la rivisitazione un segno di evoluzione.