Ventimiglia: domenica tornerà l'appuntamento con il Carnevale ai giardini Tommaso Reggio

Anche quest'anno il Carnevale arriva a Ventimiglia. L'appuntamento è fissato per domenica 16 febbraio, a partire dalle ore 14, presso i giardini pubblici Tommaso Reggio in via Vittorio Veneto. In caso di maltempo la manifestazione sarà posticipata a domenica 23 febbraio.



"Un pomeriggio interamente dedicato ai bambini e famiglie che potranno giocare con i pony del Centro Equestre Val Nervia. Il divertimento è assicurato con la Compagnia della Zucca, Trucca bimbi e palloncini accompagnato da zucchero filato, pop corn e cioccolata calda" - sottolineano i promotori.



"E' gradita la partecipazione in maschera per rendere questa festa ancora più simpatica. Si ringraziano gli sponsor: Sestiere Burgu e Cuventu, Croce Verde, Pasta Fresca Morena, Cavour guest House, Il Chiosco dei giardini, Christian la Fata, Street Burger, Amnesia abbigliamento, Ferrari Oro, Caffè Cavalieri, Colorificio Iannello, Ami Case, Esibizione kangoo, Iumps kids di Laura barone" - ricordano.