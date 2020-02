Imperia: domani, incontro pubblico dal titolo ‘Il nuovo ospedale e la rete dei servizi sociosanitari e di emergenza"

Domani, dalle ore 17, presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia, è in programma un incontro pubblico dal titolo “Il nuovo ospedale e la rete dei servizi sociosanitari e di emergenza. Una scelta strategica per investire in sanità nella provincia di Imperia”.

All’iniziativa, organizzata dal Comune di Imperia e Distretto Sociosanitario n° 3 Imperiese, in collaborazione con Regione Liguria e ASL1, interverranno: il sindaco del Comune di Imperia, Claudio Scajola; la Vicepresidente e Assessore alla Sanità di Regione Liguria, Sonia Viale; il Direttore Generale di ASL1, Marco Damonte Prioli; il Presidente della Conferenza dei Sindaci – Distretto Sociosanitario 3 Imperiese, Luca Volpe; il Direttore del Dipartimento di Emergenza e Accettazione ASL1, Stefano Ferlito; il Direttore di Neurologia ASL1 e Coordinatore DIAR di Neuroscienze, Carlo Serrati.

L’incontro, moderato dal giornalista Andrea Pomati, sarà l’occasione per illustrare il progetto del nuovo ospedale e la rete dei servizi sociosanitari e di emergenza della Provincia di Imperia, sarà un momento di riflessione anche per mettere in evidenza la necessità di una rete infrastrutturale adeguata al fine di rendere più vicino il nuovo Ospedale al territorio del Distretto Socio Sanitario n° 3 Imperiese. Al termine degli interventi, si darà spazio alle domande e ai quesiti da parte del pubblico. La cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare.