Sanremo: incendio ad un quad a Bussana Vecchia, intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme

Un quad è andato distrutto da un incendio, questa sera poco prima delle 23 a Bussana Vecchia. Le fiamme si sono sviluppate per cause ancora in via d’accertamento e sono state spente dai Vigili del Fuoco di Sanremo.

Sono stati alcuni residenti a chiamare i pompieri, dopo aver sentito un esplosione e la colonna di fumo. Si è pensato inizialmente ad un incendio più vasto ma, successivamente è emerso che le fiamme avevano attaccato solo il mezzo a quattro ruote. Le forze dell’ordine cercheranno di stabilire le cause del rogo.