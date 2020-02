Imperia: dissesto statico e crolli dalla chiesa sulla strada dei Poggi, intervento dei Vigili del Fuoco e via chiusa (Foto)

Strada dei Poggi chiusa, a causa del crollo di alcune parti della chiesa. Il fatto è avvenuto questa mattina poco dopo le 5. Un dissesto statico e soprattutto il forte vento, hanno provocato piccoli crolli dell’edificio, finiti sulla strada.

Visto il forte vento i Vigili del Fuoco, che sono prontamente intervenuti, hanno messo in sicurezza solo parte della struttura e sono stati costretti a chiudere la strada per evitare problemi peggiori, in attesa di un nuovo intervento.

Il forte vento, infatti, non consente il lavoro con le autoscale e, solo nelle prossime ore si potrà tentare di bloccare eventuali nuovi crolli. La chiusura della strada non isola la zona, raggiungibile da altre vie di accesso.