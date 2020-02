Il vento continua a 'spazzolare' la provincia: punta massima di oggi a Ventimiglia con 110 km/h di raffica

Il forte vento sta spazzando tutta la Liguria ed anche la nostra provincia ne sta risentendo. Le folate maggiori si sono registrate oggi nel ventimigliese, con il record sul Monte Maure (a 210 metri sul livello del mare) con 109,44 km/h di raffica massima.

Meno forte, ma pur sempre intenso, sulle altre città costiere: a Sanremo la punta massima ha raggiunto i 63,72 km/h e ad Imperia poco di più con 68,92 km/h. In montagna raffiche inferiori con il massimo a Poggio Fearza (1.800 metri) con 49,32 km/h. Il record in regione si è registrato nello spezzino, con 135 km/h. Anche il mare, seppur piuttosto grosso, al momento non ha provocato danni.

Qualche intervento dei Vigili del Fuoco in giro per la provincia per lievi danni dal vento. Quello più importante in piazza San Costanzo, dove la zona è stata transennata a causa della caduta di un ramo.

Per domani dobbiamo attenderci ancora vento piuttosto forte, ma in diminuzione e mare fino ad agitato sui capi esposti. Mercoledì ulteriore calo della forza del vento. Le temperature di oggi sono in salita e rimarranno stazionarie fino a mercoledì per poi calare nuovamente tra giovedì e domenica.