Dolceacqua: minaccia di togliersi la vita su Facebook e il social network avvisa i Carabinieri, salvato 60enne

Un 60enne francese residente a Dolceacqua ieri pomeriggio ha minacciato di suicidarsi via Facebook ma è stato salvato grazie alla tempestività e alla determinazione dei Carabinieri della Stazione e dell’Aliquota Radiomobile di Ventimiglia. L’uomo aveva comunicato le proprie intenzioni con due post su Facebook.



Inequivocabili le frasi: “chiedo scusa perché stasera metterò fine alla mia via. Non ce la faccio più” e dopo poco “stasera mi tolgo la vita. Mi dispiace tanto”. E' stato proprio il contenuto a far scattare l'allarme del sistema di analisi di Facebook che ha inviato subito una segnalazione alle forze dell'ordine italiane. A quel punto la richiesta di intervento è stata instradata alla Centrale Operativa di Ventimiglia.



Il 60enne si trovava da solo in casa in un’abitazione isolata fuori dal centro abitato. Per riuscire nel proprio intento l'uomo aveva abusato di sostanze alcoliche ha ingerito un ingente quantitativo di medicinali che gli avevano lasciato una sufficiente lucidità per postare sul social network.



I Carabinieri sono quindi intervenuti immediatamente, riscontrando subito però l’impossibilità di accedere presso l’abitazione poiché chiusa dall’interno e sorvegliata da due cani da guardia nel giardino circostante, anch’esso ben recintato e inaccessibile. Dalla strada i militari sono riusciti scorgere la sagoma dell’uomo, in stato di apparente incoscienza e sdraiato sulla poltrona; da lì l’idea di attirare la sua attenzione, richiamandolo a gran voce e azionando i sistemi sonori di emergenza, grazie ai quali hanno potuto stimolare una reazione dello straniero che in evidente stato confusionale si è comunque affacciato alla finestra.



In quel momento è stata fondamentale l’azione rassicurante di negoziazione del Comandante della Stazione di Dolceacqua, il Luogotenente C.S. Mennitto, che con lucidità, ma anche sulla base di una pregressa conoscenza del soggetto e grazie al supporto degli altri militari intervenuti tra i quali un esperto conoscitore di lingua francese, ha cominciato a dialogare con l’uomo per convincerlo a consentire l’accesso al personale sanitario nel frattempo giunto sul posto.



Dopo circa 20 minuti di negoziazione e di colloquio, nei quali il Luogotenente è riuscito a tranquillizzare l’animo del 60enne facendo ricorso ad alcuni aneddoti, e carpendo piano piano la sua fiducia nonostante la ferma e decisa reazione iniziale di voler rimanere chiuso all’interno della propria abitazione per porre a termine il proprio interno, finalmente i militari sono poi riusciti a convincerlo ad avvicinarsi al cancello di ingresso e ad inserire il codice per aprirlo, permettendo così ai sanitari di sottoporlo alle prime necessarie cure del caso. L’interessato è stato trasportato presso l’ospedale civile di Sanremo dove è stato sottoposto a diversi accertamenti e cure che hanno consentito di tamponare gli effetti nocivi dell’alcol e dei farmaci assunti in quantità concretamente idonea ad arrecare pregiudizio alla salute.



L’episodio, conclusosi fortunatamente nel migliore dei modi, non ha avuto un epilogo negativo grazie alla professionalità e alla determinazione dimostrata dal Comandante della Stazione di Dolceacqua e degli altri militari intervenuti, non solo per la tempestività con cui sono arrivati sul posto ma anche, e soprattutto, per le profonde qualità dimostrate nella gestione dell’evento nonostante la sussistenza di condizioni di oggettiva concitazione e pericolosità.