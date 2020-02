Arma di Taggia: cade da tre metri mentre era seduto su un muretto, 16enne portato in ospdale

Un giovane di 16 anni è stato trasportato in ospedale, questa sera poco dopo le 19.30, dopo aver picchiato violentemente la testa in via Marco Polo ad Arma di Taggia.

Secondo i primi riscontri sembra che il giovane fosse seduto su un muretto, quando ha perso l’equilibrio, finendo all’indietro e colpendo con la testa il selciato, tre metri sotto.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ed un’ambulanza, che ha portato il giovane in ospedale, in codice rosso di massima gravità. Ora le sue condizioni verranno valutate al ‘Borea’ di Sanremo.