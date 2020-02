Giovedì su Radio Cemat la trasmissione di un brano del compositore di Taggia Marco Reghezza

Giovedì alle 16 Radio Cemat, emittente nazionale specializzata nella diffusione della musica contemporanea ed elettroacustica, dedicherà un'ora alle esecuzioni di Antonella Bini (flauto) e Gabriele Rota (pianoforte).

Il primo brano che sarà trasmesso sarà "Thoughts" per solo flauto, scritto da Marco Reghezza nel 2010, con il quale il compositore di Taggia aveva ottenuto il primo premio al concorso internazionale di Composizione indetto dalla "Simon-Verlag fur bibliothekswissen" di Berlino.

Seguiranno altri brani di Shai Cohen ("Mechanical Expressiveness" sempre per flauto solo), Vittorio Fellegara ("Berceuse" per flauto e pianoforte) e Simone Fontanelli ("Da una poesia" per flauto solo e voce narrante). La trasmissione sarà ascoltabile QUI.